Abdullah bin Zayed condena planos terroristas frustrados no Marrocos e reafirma apoio dos Emirados Árabes Unidos ao país

ABU DHABI, 6 de julho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, condenou os planos terroristas frustrados pelas autoridades do Marrocos e reafirmou a solidariedade do país ao reino.

Os ataques planejados tinham como objetivo comprometer gravemente a ordem pública e a segurança de pessoas e bens e contavam com coordenação logística e apoio operacional da filial da organização terrorista Daesh na região do Sahel.

Abdullah bin Zayed reiterou o total apoio dos Emirados Árabes Unidos às medidas adotadas pelo Marrocos para preservar sua segurança e estabilidade, garantir a proteção de cidadãos e residentes e resguardar as conquistas do país. O ministro também elogiou a atuação das forças de segurança marroquinas pela eficiência e vigilância demonstradas ao impedir os ataques e identificar os envolvidos.

A autoridade dos Emirados reafirmou ainda a rejeição categórica do país a todas as formas de terrorismo e extremismo, bem como a qualquer ação que ameace a segurança e a estabilidade dos Estados, além de destacar a importância de fortalecer a cooperação regional e internacional para enfrentar essas ameaças.