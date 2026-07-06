Aeroporto de Sharjah espera receber cerca de 3 milhões de passageiros durante o pico da temporada de viagens de julho e agosto

SHARJAH, 6 de julho de 2026 (WAM) – O Aeroporto de Sharjah estima receber cerca de 3 milhões de passageiros durante os meses de julho e agosto de 2026, período em que estão previstas aproximadamente 19 mil operações de voo. Para atender ao aumento da demanda na alta temporada de verão, o terminal colocou em prática um plano operacional integrado.

Em coordenação com seus parceiros estratégicos, o aeroporto informou ter adotado um conjunto de medidas para garantir a fluidez da circulação de passageiros e manter os padrões de segurança e eficiência operacional.

Segundo a administração, o plano prevê o reforço das equipes operacionais e dos serviços de apoio, além do monitoramento contínuo das operações para assegurar o funcionamento do terminal durante o período de maior movimento.

O aeroporto recomenda que os passageiros cheguem com pelo menos três horas de antecedência em relação ao horário do voo, confirmem previamente as informações da viagem com a companhia aérea, verifiquem a validade dos documentos necessários e consultem as regras de bagagem antes do embarque.

Entre os serviços disponíveis está o Home Check-In, atualmente oferecido em Sharjah, que permite realizar os procedimentos de embarque antes da chegada ao aeroporto. Os passageiros também podem utilizar os terminais de autoatendimento para check-in.

O aeroporto oferece ainda o serviço de hospitalidade Al Diyafah, que permite aos passageiros permanecerem em uma sala VIP enquanto uma equipe especializada realiza os procedimentos de viagem.

Segundo a administração, as medidas fazem parte da estratégia de ampliar a capacidade operacional do aeroporto diante do crescimento contínuo da demanda por viagens e de garantir uma experiência mais eficiente aos passageiros.