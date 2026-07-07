Ouro recua após atingir maior nível em duas semanas

ABU DHABI, 7 de julho de 2026 (WAM) – Os preços do ouro recuaram nesta terça-feira (7), após atingirem o maior nível em duas semanas, enquanto investidores aguardam a divulgação da ata da reunião de junho do Federal Reserve (Fed) em busca de indicações sobre a condução da política monetária pelo novo presidente da instituição, Kevin Warsh.

O ouro à vista caía 0,6%, para US$ 4.138,32 por onça, às 2h32 GMT. Os contratos futuros do metal para entrega em agosto nos Estados Unidos recuavam 0,4%, para US$ 4.149,90.

Entre os demais metais preciosos, a prata à vista perdia 1%, para US$ 61,48 por onça; a platina recuava 0,1%, para US$ 1.629,46; e o paládio avançava 0,4%, para US$ 1.272,85.