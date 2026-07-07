Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam governador-geral das Ilhas Salomão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 7 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, felicitou o governador-geral das Ilhas Salomão, Sir David Tiva Kapu, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também parabenizaram Kapu e ao primeiro-ministro, Matthew Wale, pela data.