Presidente dos Emirados Árabes Unidos emite decreto nomeando Mohammed Saeed Al Shehhi como secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia

ABU DHABI, 7 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu um decreto federal nomeando Mohammed Saeed Rashid Al Shehhi secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia, com status de subsecretário de ministério.

O secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia responderá ao presidente da entidade pela formulação, avaliação e monitoramento da narrativa midiática dos Emirados Árabes Unidos, contribuindo para fortalecer a reputação e a imagem positiva do país.

Al Shehhi também será responsável pela identificação precoce de crises midiáticas relacionadas aos Emirados Árabes Unidos, pela supervisão da elaboração de políticas, estratégias e legislações da autoridade voltadas à organização e ao desenvolvimento do setor nacional de mídia, além do licenciamento de veículos e atividades de comunicação. Também supervisionará a Agência de Notícias dos Emirados (WAM) e organizará o registro e o credenciamento de jornalistas e correspondentes de veículos estrangeiros no país, incluindo nas zonas francas.

Mohammed Saeed Al Shehhi foi anteriormente secretário-geral do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos. Ele também ocupou cargos de liderança nos setores de mídia, zonas especializadas e esportes, além de supervisionar projetos de desenvolvimento do setor de comunicação no país e iniciativas de capacitação de talentos nacionais nessas áreas.