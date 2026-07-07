Presidente do Senegal recebe ministro de Estado dos Emirados em Dacar

DACAR, 7 de julho de 2026 (WAM) — O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, recebeu o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, durante visita oficial a Dacar.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu ao líder senegalês as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai; e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial. Também transmitiu os votos das autoridades emiradenses de mais progresso e prosperidade ao governo e ao Senegal.

Faye pediu que suas saudações fossem transmitidas à liderança dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com votos de mais progresso e desenvolvimento.

Durante o encontro, os dois lados discutiram as relações bilaterais, bem como oportunidades para ampliar a cooperação nas áreas de economia, comércio, investimentos, energia renovável, segurança alimentar, inteligência artificial, infraestrutura e serviços de logística.

Shakhboot bin Nahyan destacou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Senegal se baseiam em uma longa trajetória de amizade e cooperação e reafirmou o compromisso dos Emirados de continuar trabalhando ao lado do Senegal para fortalecer parcerias que atendam às prioridades de desenvolvimento e aos interesses mútuos dos dois países.

Além disso, as duas partes trocaram opiniões sobre diversos temas regionais e internacionais de interesse comum e ressaltaram a importância da coordenação e da consulta contínuas entre os dois países.