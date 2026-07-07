Emirados Árabes Unidos condenam atentados terroristas em Damasco e reafirmam solidariedade à Síria

ABU DHABI, 7 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os dois atentados terroristas ocorridos nas proximidades do Ministério do Turismo, na capital síria, Damasco, que deixaram vários feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a firme condenação dos Emirados a esses atos terroristas e sua rejeição a todas as formas de violência e terrorismo que busquem comprometer a segurança e a estabilidade.

O ministério também reafirmou a solidariedade dos Emirados à Síria diante do ataque que classificou como hediondo, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.