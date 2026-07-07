Sharjah Charity International lança projetos humanitários no Tadjiquistão

DUSHANBE, 7 de julho de 2026 (WAM) — Uma delegação da Sharjah Charity International (SCI, na sigla em inglês) inaugurou diversos projetos humanitários no Tadjiquistão e avaliou o andamento de iniciativas já implementadas no país.

A visita de campo foi liderada por Abdullah Sultan bin Khadem, diretor-executivo da SCI.

A delegação deu início à ampliação da Escola Al Muhsineen, que passará a atender cerca de 800 estudantes em resposta ao aumento da demanda, e da Escola Al Joud, cuja capacidade prevista é de 400 alunos.

Bin Khadem informou ainda o início da construção da clínica Al Reeh Al Mursala, financiada por doadores por meio do programa de mesmo nome. A unidade deverá atender cerca de 9 mil beneficiários por ano.

A delegação também acompanhou o andamento das obras de um orfanato em construção, avaliando o progresso e as etapas de execução do projeto, além de visitar outro orfanato.

Durante a visita, os integrantes da delegação conheceram ainda a escola Qawafil Al Khayr, que atende 144 estudantes por ano, e inspecionaram diversos projetos de perfuração de poços executados pela SCI.