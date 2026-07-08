Operação dos Emirados recebe delegação do Crescente Vermelho dos Emirados em centro logístico no Egito

AL ARISH, 8 de julho de 2026 (WAM) — A Operação 'Chivalrous Knight 3' recebeu uma delegação do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), liderada por Ahmed Sari Al Mazrouei, secretário-geral da entidade, durante visita ao Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados em Al Arish, no Egito.

A visita integra o acompanhamento das diretrizes do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados, para destinar 36,7 milhões de dirhams (US$ 10 milhões) em apoio às ações humanitárias e de socorro realizadas no âmbito da operação, contribuindo para a continuidade da entrega de ajuda dos Emirados ao povo palestino na Faixa de Gaza.

A delegação analisou as operações do centro, incluindo os mecanismos de recebimento, preparação e classificação das remessas de ajuda, além da cadeia de suprimentos e dos procedimentos logísticos adotados para garantir a entrega rápida e eficiente da assistência à Faixa de Gaza.

A visita destacou a importância da coordenação e da cooperação contínuas entre as entidades emiradenses envolvidas na resposta humanitária, com o objetivo de aumentar a eficiência da entrega de ajuda ao povo palestino e refletir o compromisso humanitário dos Emirados de prestar assistência às populações necessitadas.

O Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados em Al Arish continua a desempenhar um papel fundamental na Operação 'Chivalrous Knight 3' ao receber, preparar e administrar as remessas de ajuda humanitária antes de sua entrada na Faixa de Gaza, contribuindo para acelerar a resposta às necessidades humanitárias e reafirmando os esforços contínuos dos Emirados para aliviar o sofrimento do povo palestino.