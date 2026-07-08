Ministério da Educação divulga calendário de divulgação dos resultados do ano letivo 2025-2026

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação anunciou o calendário de divulgação dos resultados finais do ano letivo 2025-2026, que serão publicados nos dias 12 e 13 de julho.

A divulgação será escalonada por série. Os resultados do 12º ano estarão disponíveis às 10h de domingo, 12 de julho, seguidos pelos do 9º ao 11º ano, ao meio-dia. Na segunda-feira, 13 de julho, os resultados do 5º ao 8º ano serão divulgados às 10h, enquanto os do 1º ao 4º ano estarão disponíveis ao meio-dia.

Os estudantes e seus responsáveis poderão consultar os resultados no portal do aluno a partir do horário previsto para cada série. Os certificados digitais poderão ser impressos das 20h à meia-noite nos respectivos dias de divulgação.