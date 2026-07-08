UFC anuncia mais duas lutas para o UFC Fight Night em Abu Dhabi

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — O Ultimate Fighting Championship (UFC), principal organização de artes marciais mistas (MMA) do mundo, anunciou, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), mais duas lutas para o UFC Fight Night: Ankalaev x Rountree Jr., marcado para 25 de julho na Etihad Arena, na Ilha de Yas.

Em sua aguardada estreia no UFC, o peso-leve invicto Magomed "Chanco" Zaynukov (8-0) enfrentará o também invicto Damian Rzepecki (10-0), da Polônia, em um duelo entre promessas da categoria.

Especialista em muay thai, Zaynukov garantiu vaga no UFC após vencer por decisão unânime no Dana White's Contender Series e buscará manter sua invencibilidade diante do polonês, que conquistou nove vitórias por interrupção em dez lutas como profissional.

O evento também contará com um combate na categoria dos meio-médios entre Santiago Ponzinibbio (31-9) e Sam Patterson (13-2).

De volta a Abu Dhabi pela primeira vez desde 2021, Ponzinibbio tentará conquistar mais uma vitória marcante na carreira, enquanto Patterson busca manter o bom momento após vencer quatro de suas últimas cinco lutas no UFC.

A luta principal terá o ex-campeão dos meio-pesados e atual número 1 do ranking da categoria, Magomed Ankalaev (21-2-1) diante do quinto colocado do ranking, Khalil Rountree Jr. (15-7, 1 NC), em um confronto decisivo na divisão. O vencedor ficará mais perto de disputar o cinturão da categoria.