Economia dos Emirados demonstra resiliência diante dos desafios globais e regionais, afirma ministro do país

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Saeed Al Hajeri, afirmou que, apesar dos desafios globais e regionais, a economia do país continua a crescer, demonstrando resiliência e estabilidade.

A seguir, a íntegra da declaração de Al Hajeri:

"Nossa força econômica se baseia em fundamentos historicamente sólidos, conectividade global, solidez institucional e capacidade de responder com agilidade às mudanças nas condições do mercado. Essa combinação de fatores nos permitirá sair ainda mais fortes do atual cenário geopolítico.

Considerando apenas o investimento estrangeiro como indicador, cerca de 98% dos investimentos estrangeiros nos Emirados Árabes Unidos permaneceram inalterados nos últimos meses, refletindo a confiança duradoura em nossa economia, em nossas instituições e em nossa visão de longo prazo.

Hoje, a economia dos Emirados se apoia em bases sólidas e diversificadas. Os setores não ligados ao petróleo responderam por quase 79% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2025. Esses setores contam com infraestrutura de classe mundial, instituições financeiras confiáveis e capacidades avançadas nas áreas de logística e energia.

Nossos ativos em fundos soberanos somam aproximadamente US$ 2,49 trilhões, e nossa economia pode se beneficiar de 37 Acordos Abrangentes de Parceria Econômica.

Os Emirados consolidaram sua posição como um centro global estratégico para capitais, comércio e talentos, ao mesmo tempo em que continuam entre os ambientes de negócios mais competitivos do mundo.

Com base nesses pilares duradouros, nosso objetivo não é apenas manter o ritmo de crescimento, mas acelerá-lo. Os investimentos em inteligência artificial, indústrias avançadas, comércio, finanças e infraestrutura digital permitirão criar ainda mais oportunidades para as futuras gerações.

Atualmente, mais de 200 nacionalidades vivem e trabalham nos Emirados Árabes Unidos, contribuindo para uma economia dinâmica e globalmente conectada e reforçando a posição do país como destino para talentos, inovação e empreendedorismo.

Convidamos investidores, empresas e parceiros de todo o mundo a participar deste novo capítulo de crescimento e prosperidade. Trata-se de uma oportunidade de acesso sem paralelo a setores de alto crescimento, mercados globais e a um dos ambientes de negócios mais estáveis e competitivos do mundo."