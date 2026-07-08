Ministério das Finanças e FMI discutem perspectivas fiscais dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — O Ministério das Finanças recebeu em sua sede, em Abu Dhabi, uma delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI) para discutir a evolução do cenário fiscal dos Emirados Árabes Unidos e as prioridades da política fiscal do país, no âmbito da cooperação bilateral entre as duas partes.

O encontro contou com a participação de Younis Haji AlKhoori, subsecretário do Ministério das Finanças, enquanto a delegação do FMI foi chefiada por Saeed Bakash, chefe da missão do organismo nos Emirados Árabes Unidos, acompanhado por especialistas de ambas as instituições.

A reunião incluiu uma análise abrangente do desempenho fiscal dos Emirados, das recentes medidas de política fiscal e das prioridades para a próxima etapa, além da avaliação dos resultados fiscais de 2025 e do primeiro semestre de 2026. As discussões também abordaram os marcos fiscais de médio prazo e os mecanismos de gestão de riscos fiscais.

As duas partes realizaram ainda discussões técnicas sobre os impactos da evolução recente das contas públicas sobre o orçamento federal, as prioridades de desenvolvimento de capacidades e de assistência técnica, além da evolução da dívida pública, dos futuros planos de emissão de títulos soberanos e do desenvolvimento do mercado doméstico de capitais, bem como oportunidades para seu fortalecimento.

Durante a reunião, AlKhoori afirmou que, sob a orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos, o Ministério das Finanças continua avançando na consolidação de um modelo fiscal sustentável baseado em resiliência, gestão eficiente de recursos e diversificação das receitas públicas.

"Nossos encontros regulares com o Fundo Monetário Internacional reafirmam o compromisso do Ministério das Finanças com a adoção das melhores práticas internacionais e de padrões de governança fiscal reconhecidos globalmente, ao mesmo tempo em que fortalecem continuamente as políticas fiscais e o sistema tributário para reforçar a estabilidade financeira e garantir a sustentabilidade dos recursos públicos para as futuras gerações", disse.

AlKhoori acrescentou que esse compromisso se torna ainda mais relevante diante de um cenário internacional cada vez mais dinâmico e marcado por novos riscos, que exigem coordenação estreita e gestão prudente das finanças públicas.

O subsecretário afirmou ainda que o sólido desempenho fiscal e os resultados financeiros alcançados ao longo de 2025 e no primeiro semestre de 2026 refletem a eficácia das estratégias de gestão das finanças públicas, bem como a capacidade do país de antecipar desafios e responder a eles de forma eficiente.

"Nos próximos anos, seguiremos comprometidos com o avanço de iniciativas e políticas que contribuam para os objetivos do Orçamento Federal de 2026, com foco especial no fortalecimento dos mecanismos de gestão de riscos e no desenvolvimento de estratégias inovadoras para a gestão da dívida pública, em apoio aos objetivos mais amplos de desenvolvimento do Ministério das Finanças", concluiu.