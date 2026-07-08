Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques iranianos contra o Bahrein e Kuwait

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os novos ataques iranianos contra o Bahrein e o Kuwait com mísseis e drones.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania do Bahrein e do Kuwait e representam uma ameaça à segurança e à estabilidade dos dois países.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados e reafirmou seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade de ambos.