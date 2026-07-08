Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano contra petroleiro saudita no Estreito de Hormuz

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes o ataque iraniano contra o petroleiro saudita Wedyan durante sua passagem pelo Estreito de Hormuz.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque representa uma grave ameaça à segurança da navegação internacional e constitui uma escalada perigosa que compromete a segurança e a estabilidade de uma das mais importantes rotas marítimas do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade à Arábia Saudita e reiteraram seu total apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança de suas embarcações e de seus interesses nacionais, bem como a garantir a liberdade de navegação em águas regionais e internacionais.

O ministério ressaltou que o ataque constitui uma violação flagrante da Resolução 2817 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou qualquer obstrução às rotas marítimas internacionais.

O ministério acrescentou que atacar embarcações comerciais e utilizar o Estreito de Hormuz como instrumento de coerção ou chantagem econômica são atos inaceitáveis, que representam uma ameaça direta à estabilidade da região, à segurança energética global e ao fluxo do comércio internacional.