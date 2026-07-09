Petróleo sobe mais de 1% nesta quinta-feira

CAPITAIS, 9 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo avançaram mais de 1% nesta quinta-feira (09/07), ampliando os ganhos registrados na sessão anterior.

Por volta das 3h52 GMT, os contratos futuros do Brent subiam US$ 0,86, ou 1,1%, para US$ 78,88 o barril. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, avançava US$ 0,85, ou 1,2%, para US$ 74,37 o barril.

Após o fechamento dos mercados na quarta-feira, tanto o Brent quanto o WTI haviam acumulado ganhos superiores a US$ 1 por barril nas negociações posteriores ao encerramento da sessão.