Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do Sudão do Sul pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 9 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, por ocasião do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens de felicitações a Mayardit pela data.