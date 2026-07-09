Presidente dos Emirados Árabes Unidos é recebido pelo emir do Kuwait em visita fraterna

CIDADE DO KUWAIT, 9 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta quinta-feira (09) ao Kuwait para uma visita fraterna, onde foi recebido pelo emir do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de outras autoridades emiradenses, integram a comitiva.

Também participaram da recepção o príncipe herdeiro do Kuwait, xeique Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah; o primeiro-ministro, xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah; o primeiro vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Fahad Yousef Saud Al-Sabah; além de outros xeiques, ministros e altas autoridades do Kuwait.