Ministro dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente de Gana

ACRA, 9 de julho de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, reuniu-se com o presidente de Gana, John Dramani Mahama, durante visita oficial ao país.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu ao presidente ganês as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai; e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, além dos votos de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo de Gana. Mahama retribuiu os desejos, juntamente com votos de mais progresso e desenvolvimento aos Emirados Árabes Unidos.

Durante a reunião, as duas partes discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em setores prioritários, especialmente economia, comércio, investimentos, inteligência artificial, energia, mineração, agricultura e serviços de logística.

Shakhboot bin Nahyan afirmou que Gana é um parceiro estratégico dos Emirados Árabes Unidos na África Ocidental e destacou as oportunidades para ampliar a cooperação entre os países em apoio ao desenvolvimento sustentável e aos interesses comuns.

As duas partes também trocaram opiniões sobre temas de interesse mútuo e discutiram formas de impulsionar as relações bilaterais.