Ministro dos Emirados Árabes Unidos participa de diálogo da ONU sobre governança de inteligência artificial em nome do presidente do país

DUBAI, 9 de julho de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, participou do Diálogo Global das Nações Unidas sobre Governança da Inteligência Artificial, realizado em Genebra, na Suíça, para impulsionar o debate internacional sobre o tema e fortalecer a cooperação entre os países.

Durante o encontro, Al Olama transmitiu aos líderes participantes as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos e reiterou o compromisso do país de trabalhar com a comunidade internacional para promover o desenvolvimento responsável da inteligência artificial.

O diálogo foi realizado no âmbito do Diálogo Global sobre Governança da Inteligência Artificial, organizado pela União Internacional de Telecomunicações (ITU, na sigla em inglês), em parceria com mais de 50 organismos das Nações Unidas e o governo da Suíça. Trata-se da primeira plataforma da ONU criada para reunir os Estados-membros em um debate abrangente sobre o futuro da governança da inteligência artificial e ampliar a participação internacional na definição de futuros marcos regulatórios para a tecnologia.

Em seu discurso, Al Olama afirmou que os avanços dos Emirados em inteligência artificial refletem a visão estratégica da liderança do país, que adotou um modelo nacional em que a governança evolui em sintonia com a inovação tecnológica. Segundo ele, a inteligência artificial deixou de ser apenas um avanço tecnológico para transformar a forma como os governos tomam decisões, prestam serviços públicos e planejam o desenvolvimento.

O ministro acrescentou que essa visão deu origem a uma nova etapa de transformação governamental, tornando os Emirados o primeiro país a assumir o compromisso de integrar a inteligência artificial agêntica (Agentic AI) a 50% das operações governamentais nos próximos dois anos. Também destacou o lançamento do primeiro Ecossistema de Inteligência Regulatória baseado em inteligência artificial do mundo, desenvolvido para acelerar a elaboração de leis, aprimorar sua qualidade e aumentar a agilidade e a capacidade de adaptação do governo.

Al Olama defendeu que a comunidade internacional adote uma nova abordagem para a governança da inteligência artificial, voltada menos para a regulamentação da tecnologia em si e mais para seus impactos e resultados, substituindo o foco em modelos isolados por ecossistemas integrados que reúnam governos, setores estratégicos e a sociedade para garantir que a tecnologia gere benefícios sustentáveis.

O diálogo reuniu líderes governamentais e representantes de organizações internacionais, entre eles o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres; a presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock; a secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações, Doreen Bogdan-Martin; e o diretor-geral da UNESCO, Khaled El-Enany, além de autoridades e especialistas em tecnologia e governança. O encontro foi copresidido pelos embaixadores Egriselda López e Rein Tammsaar.

À margem do evento, Al Olama reuniu-se com António Guterres e reafirmou o apoio dos Emirados aos esforços das Nações Unidas para construir um marco global de cooperação em inteligência artificial. O ministro destacou a importância de utilizar a tecnologia para promover o desenvolvimento sustentável, melhorar a qualidade de vida e fortalecer o ecossistema global de inteligência artificial por meio do diálogo internacional e da cooperação multilateral.

O encontro marcou a sessão inaugural do Diálogo Global das Nações Unidas sobre Governança da Inteligência Artificial. A segunda edição está prevista para 2027, na sede da ONU, em Nova York. A iniciativa integra os esforços das Nações Unidas para harmonizar as iniciativas internacionais de governança da inteligência artificial e fortalecer a coordenação entre elas, em paralelo aos trabalhos do Painel Científico Internacional Independente sobre Inteligência Artificial, que deverá apresentar seu primeiro relatório durante o diálogo.