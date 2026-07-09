Delegação da House of Wisdom visita Évora para ampliar parcerias culturais

ÉVORA (Portugal), 9 de julho de 2026 (WAM) — Uma delegação da House of Wisdom (HoW, na sigla em inglês), de Sharjah, visitou Évora, uma das cidades históricas mais importantes de Portugal, a convite de Maria do Céu Ramos, presidente da Évora Capital Europeia da Cultura 2027, como parte dos esforços da instituição para ampliar sua presença internacional e fortalecer sua rede de parcerias culturais e de conhecimento com instituições de referência em todo o mundo.

A visita ocorre em meio ao fortalecimento da cooperação cultural entre Sharjah e Portugal, após a passagem do secretário de Estado da Cultura de Portugal, Alberto Fernando Santos, pela House of Wisdom durante os Dias do Patrimônio de Sharjah, no início deste ano, quando também visitou instituições culturais e marcos históricos do emirado.

A delegação reuniu-se com Maria do Céu Ramos e com a equipe da Évora Capital Europeia da Cultura 2027 para conhecer os principais eventos e iniciativas previstos no programa e discutir oportunidades de cooperação. As conversas levaram em conta a experiência de Sharjah como Capital Mundial do Livro em 2019 e abordaram formas de fortalecer as parcerias culturais e de conhecimento entre Sharjah e Évora.

A diretora-executiva da House of Wisdom, Marwa Al Aqroubi, afirmou que a instituição tem satisfação em participar das comemorações pela escolha de Évora como Capital Europeia da Cultura de 2027, destacando a relevância histórica, cultural e civilizacional da cidade, cuja trajetória ultrapassa dois mil anos.

"Ao longo de sua história, Évora foi um ponto de encontro de diferentes civilizações e culturas, da herança romana às influências islâmicas da Andaluzia e à cultura portuguesa, o que lhe confere uma riqueza cultural singular e reforça sua condição de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura", disse.

Marwa Al Aqroubi afirmou ainda que a House of Wisdom pretende estabelecer uma parceria ativa com Évora e ampliar a cooperação e o intercâmbio de experiências nas áreas de cultura, conhecimento e preservação do patrimônio, em linha com a experiência de Sharjah no uso da cultura como instrumento de desenvolvimento e diálogo entre civilizações.

Maria do Céu Ramos declarou que a visita proporcionou uma oportunidade para trocar experiências sobre os desafios e as oportunidades associados a grandes iniciativas culturais, além de identificar áreas de interesse comum entre as duas instituições. Acrescentou que, à medida que avançam os preparativos para 2027, Évora pretende aprofundar as relações estabelecidas durante a visita e desenvolver iniciativas inspiradas nos vínculos históricos e culturais entre as duas regiões, fortalecendo a diplomacia cultural e aproximando instituições e comunidades.

A programação incluiu visitas a importantes espaços culturais e históricos da cidade, entre eles a Biblioteca Pública de Évora, fundada em 1805 e considerada a primeira biblioteca pública de Portugal. A delegação conheceu coleções raras de manuscritos, documentos históricos, desenhos de castelos portugueses — incluindo os construídos em Kalba e Khorfakkan —, além de valiosos acervos de livros impressos, mapas, periódicos e registros históricos que documentam a evolução do conhecimento europeu ao longo dos séculos.

As relações culturais entre Sharjah e Portugal registraram avanços importantes nos últimos anos, entre eles a inauguração, pelo xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, do Centro de Estudos Árabes da Universidade de Coimbra; o lançamento da Biblioteca Digital Joanina, em parceria com a universidade; e as contribuições acadêmicas do governante para a documentação da presença portuguesa na região e das relações entre árabes e portugueses.