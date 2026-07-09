Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano contra a Jordânia

ABU DHABI, 9 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes o ataque iraniano com mísseis contra a Jordânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania jordaniana e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país. O ministério reiterou a total solidariedade e reafirmou seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.