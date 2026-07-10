ABU DHABI, 10 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade à Síria e apoio às medidas adotadas pelas autoridades de segurança do país para desarticular células terroristas ligadas ao grupo Da'esh, envolvidas em assassinatos, roubos e financiamento da organização. A operação também resultou na prisão de um dos principais líderes do grupo, além de vários de seus integrantes.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos e seu apoio às medidas adotadas pela Síria para preservar sua segurança, soberania e estabilidade, garantir a proteção de cidadãos e residentes e proteger conquistas nacionais. O ministério elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança sírias pela desarticulação das células terroristas e pela identificação dos envolvidos.

A pasta reiterou ainda a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as formas de terrorismo e extremismo, bem como a qualquer ação destinada a comprometer a segurança e a estabilidade dos Estados. Também ressaltou a importância de fortalecer a cooperação regional e internacional para enfrentar essas ameaças.