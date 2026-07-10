ABU DHABI, 10 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos saudaram o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar o processo para retirar a Síria da lista americana de Estados patrocinadores do terrorismo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a medida representa um avanço positivo para os esforços de recuperação e reconstrução da Síria, além de ampliar as perspectivas de retomada da economia, atrair investimentos e favorecer a integração do país à economia global, contribuindo para o fortalecimento da segurança, da estabilidade e da prosperidade.

A pasta também manifestou apreço pela iniciativa de Trump e reiterou o apoio dos Emirados a todos os esforços e iniciativas destinados a atender às aspirações do povo sírio por segurança, estabilidade, convivência pacífica e desenvolvimento sustentável.