Emirados Árabes Unidos e Malásia discutem fortalecimento da cooperação parlamentar

KUALA LUMPUR, 10 de julho de 2026 (WAM) — O presidente da Comissão de Defesa, Assuntos Internos e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Ali Rashid Al Nuaimi, discutiu formas de ampliar a cooperação parlamentar com o presidente da Comissão Especial de Segurança do Parlamento da Malásia, Datuk Jonathan bin Yasin, durante reunião em Kuala Lumpur.

O encontro, que contou com a presença do embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Malásia, Mubarak Saeed AlDhaheri, abordou mecanismos para reforçar a coordenação e a cooperação entre os dois parlamentos, além de ampliar a colaboração e o intercâmbio de experiências parlamentares e legislativas em áreas de interesse comum.

As conversas também trataram dos acontecimentos na Ásia e de temas regionais e internacionais de interesse mútuo. Os participantes reafirmaram que a parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Malásia constitui uma base sólida para o fortalecimento da cooperação parlamentar em apoio à segurança e à estabilidade.

Os dois lados também destacaram a necessidade de fortalecer a atuação parlamentar conjunta diante das rápidas transformações no cenário internacional e de ampliar o papel da diplomacia parlamentar no apoio aos esforços nacionais e internacionais de combate ao terrorismo e ao extremismo, de enfrentamento ao discurso de ódio e de promoção da moderação e do diálogo.