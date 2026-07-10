ABUJA, 10 de julho de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, reuniu-se em Abuja com o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, durante visita oficial ao país.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu a Tinubu as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan. Os líderes também desejaram estabilidade, progresso e prosperidade contínuos à Nigéria e ao seu povo. Tinubu retribuiu os desejos, além de desejar mais progresso e desenvolvimento aos Emirados Árabes Unidos.

Durante a reunião, os dois lados discutiram as relações bilaterais e analisaram formas de ampliá-las, com foco no potencial de cooperação nas áreas de economia, comércio, investimentos, energia, infraestrutura, logística, tecnologia e inovação.

Shakhboot bin Nahyan reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer a cooperação com a Nigéria, considerada um parceiro estratégico na África, e de explorar novas oportunidades de colaboração em setores prioritários para promover os interesses comuns dos dois países.

Os representantes também discutiram temas regionais e internacionais de interesse mútuo e ressaltaram a importância de manter a coordenação e o diálogo para fortalecer as relações bilaterais e promover o desenvolvimento e a estabilidade.