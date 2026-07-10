DUBAI, 10 de julho de 2026 (WAM) — A flydubai anunciou nesta sexta-feira (10) a retomada e a ampliação de suas operações na Síria com o lançamento de um voo diário e sem escalas para o Aeroporto Internacional de Aleppo (ALP).

Com início previsto para 20 de julho de 2026, Aleppo passa a ser o segundo destino da companhia aérea na Síria, ao lado da capital, Damasco. A medida reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença em mercados antes pouco atendidos.

O CEO da flydubai, Ghaith Al Ghaith, afirmou que a retomada das operações para Aleppo ocorre após quase 14 anos de interrupção e que o lançamento do voo diário para Aleppo representa um marco importante na estratégia de expansão da malha aérea. "Nossa missão sempre foi fortalecer Dubai como um polo de aviação por meio da criação de ligações aéreas diretas com mercados até então pouco atendidos. Com essa operação diária para Aleppo, atendemos à forte demanda por voos diretos e, ao mesmo tempo, contribuímos para estreitar os laços econômicos, culturais e familiares entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria", disse.

O diretor comercial da flydubai, Hamad Obaidalla, declarou que a companhia registrou forte demanda desde a retomada dos voos para Damasco no verão passado. "A retomada do voo direto para Aleppo dá continuidade a esse movimento e oferece aos nossos clientes mais opções e conveniência para viajar entre Dubai e a Síria. O lançamento da nova operação diária também ocorre em um momento oportuno para atender ao aumento da demanda por viagens durante a alta temporada de verão, e esperamos receber nossos passageiros em breve", concluiu.