ABU DHABI, 11 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone, em ligações separadas, com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, e com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi, para discutir os mais recentes acontecimentos na região.

As conversas abordaram a situação regional após a agressão iraniana contra a Jordânia, que incluiu o lançamento de mísseis, e o ataque iraniano ao navio-tanque Al Rekayyat, do Qatar, quando a embarcação passava nas proximidades do estreito de Ormuz.

Os dois telefonemas também ressaltaram a importância de garantir a liberdade de navegação em águas regionais e internacionais. Durante as conversas, Abdullah bin Zayed reafirmou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Qatar e à Jordânia e reiterou o compromisso do país de apoiar todos os esforços destinados a reforçar a segurança e a estabilidade dos dois países.

Abdullah bin Zayed também debateu com Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani e Ayman Safadi temas de interesse comum relacionados às relações fraternas entre os Emirados Árabes Unidos e o Qatar e entre os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, além de formas de ampliar a cooperação em apoio aos interesses compartilhados.