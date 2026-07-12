ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), em coordenação com seus parceiros estratégicos, afirmou que a situação nos Emirados Árabes Unidos permanece estável e assegurou que os sistemas nacionais de monitoramento e acompanhamento operam 24 horas por dia com elevado nível de eficiência e prontidão para acompanhar continuamente qualquer evolução e responder de forma imediata.

A autoridade informou que as ameaças de mísseis detectadas na manhã deste domingo (12) ocorreram fora do território dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a NCEMA, os alertas preventivos e as mensagens de aviso fazem parte da estratégia adotada pelo país para lidar de forma proativa com eventuais desdobramentos ou riscos iminentes, mesmo quando a probabilidade de impacto é baixa. A medida, acrescentou, reflete a prontidão do sistema nacional de gestão de emergências e o compromisso de adotar as providências necessárias para preservar a segurança e a estabilidade da população.

A NCEMA reiterou que, no momento, não há indícios que justifiquem preocupação. A autoridade acrescentou que os órgãos competentes seguem monitorando a situação e manterão a população informada sobre qualquer novidade por meio dos canais oficiais.