EL ALAMEIN, 12 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o líder do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, discutiram as relações fraternas entre os países e formas de ampliar a cooperação em diversos setores, em apoio aos interesses comuns e à prosperidade e ao bem-estar de seus povos. As conversas ocorreram durante encontro entre os dois líderes em El Alamein, como parte da visita fraterna de Mohamed bin Zayed ao Egito.

Os dois presidentes também discutiram temas regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para a situação no Oriente Médio e os esforços para conter a crise.

Mohamed bin Zayed e El-Sisi reafirmaram o compromisso de manter consultas permanentes sobre diferentes questões diante dos desafios comuns enfrentados pela região, ressaltando a necessidade de intensificar a cooperação para preservar a segurança e a estabilidade regionais.

A comitiva que acompanha o líder dos Emirados Árabes Unidos inclui o presidente da Fundação Zayed para o Bem, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor presidencial Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades.