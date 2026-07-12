Corte Presidencial decreta quatro dias de luto oficial pela morte do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani, do Qatar

ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — A Corte Presidencial anunciou quatro dias de luto oficial pela morte do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani, pai do emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani.

As bandeiras serão hasteadas a meio mastro em todos os órgãos oficiais dos Emirados Árabes Unidos, bem como nas embaixadas e missões diplomáticas do país no exterior, por quatro dias, a partir deste domingo (12) até o fim de quarta-feira (15).

A Corte Presidencial pediu a Deus que conceda ao falecido a paz eterna e dê força e conforto à família Al Thani.