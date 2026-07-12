ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade a Bangladesh pelas vítimas das enchentes provocadas por fortes chuvas, que deixaram dezenas de mortos e feridos, além de causar danos significativos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) apresentou as sinceras condolências e solidariedade dos Emirados Árabes Unidos às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo de Bangladesh pela tragédia, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.