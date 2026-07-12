ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, pela morte de seu pai, o xeique Hamad bin Khalifa Al Thani.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de condolências ao emir do Qatar.