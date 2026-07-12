Emirados Árabes Unidos condenam ataque a postos de fronteira e plataforma de petróleo no Kuwait

ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque com drones contra o Kuwait, que atingiu três postos de fronteira e uma plataforma marítima de perfuração operada pela Kuwait Oil Company, provocando danos materiais e ferindo um trabalhador.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania do Kuwait e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Kuwait, manifestou apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade e desejou rápida recuperação ao trabalhador ferido.