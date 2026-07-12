Emirados Árabes Unidos manifestam solidariedade à Síria e apresentam condolências pelas vítimas de naufrágio de balsa

ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade à Síria após o naufrágio de uma balsa na província de Deir ez-Zor, que resultou em várias mortes, feridos e desaparecidos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) apresentou as sinceras condolências e solidariedade dos Emirados Árabes Unidos às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo sírios pela tragédia, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.

A pasta também manifestou a esperança de que as operações de busca e resgate tenham sucesso na localização das pessoas desaparecidas.