ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu por telefone com o chanceler do Marrocos, Nasser Bourita, os mais recentes acontecimentos na região e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Os dois também revisaram as históricas relações fraternas entre os países e analisaram formas de ampliar a cooperação bilateral de maneira a atender aos interesses comuns e promover mais prosperidade e desenvolvimento para os dois países e seus povos.

Durante a conversa, Abdullah bin Zayed elogiou o desempenho e os resultados da seleção marroquina na Copa do Mundo da Fifa de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.