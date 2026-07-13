Prêmio Zayed de Sustentabilidade encerra inscrições para a edição de 2027 com participação recorde

ABU DHABI, 13 de julho de 2026 (WAM) — O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, iniciativa dos Emirados Árabes Unidos voltada ao reconhecimento de soluções inovadoras para desafios globais, encerrou as inscrições para a edição de 2027 com um recorde de 10.233 candidaturas de 177 países, distribuídas em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Secundárias Globais.

Em seu 18º ano, a premiação continua atraindo pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas secundárias que desenvolvem soluções para melhorar a qualidade de vida, especialmente em comunidades vulneráveis e pouco atendidas.

As inscrições deste ano revelam uma ênfase crescente em resiliência, capacidade de adaptação e impacto sistêmico. Em diferentes regiões, os candidatos apresentaram soluções práticas voltadas às comunidades para enfrentar desafios globais, como tecnologias de saúde com inteligência artificial, inovações para a agricultura, sistemas descentralizados de energia, ampliação do acesso à água subterrânea e iniciativas de economia circular.

O número de inscrições cresceu 32% em relação à edição anterior, reforçando o avanço de iniciativas inovadoras de base local com potencial de expansão.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, Sultan Ahmed Al Jaber, afirmou que "esse nível histórico de participação reflete a crescente demanda global por soluções práticas capazes de fortalecer a resiliência, aprimorar sistemas essenciais e gerar impactos duradouros".

Segundo ele, "os participantes deste ano demonstraram como inteligência artificial, capacidade de adaptação, inovação e liderança local podem se combinar para enfrentar desafios urgentes em comunidades onde o acesso, a acessibilidade econômica e a confiabilidade dos serviços ainda são limitados".

Al Jaber acrescentou que, "inspirado pelo legado do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, o prêmio continuará apoiando pioneiros cujas soluções sejam práticas, voltadas ao serviço da sociedade e avaliadas pelo impacto positivo que produzem na vida das pessoas".

Mais de dois terços das candidaturas vieram de economias emergentes e em desenvolvimento, com forte participação de Bangladesh, Brasil, China, Quênia e Emirados Árabes Unidos. Países desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido, também registraram elevada participação.

A categoria Ação Climática recebeu o maior número de inscrições (2.505), seguida por Alimentação (2.261), Saúde (1.807), Escolas Secundárias Globais (1.710), Energia (994) e Água (956).

Na área de Saúde, destacaram-se soluções voltadas à ampliação do acesso a serviços médicos em regiões vulneráveis, incluindo diagnósticos com inteligência artificial, dispositivos médicos de baixo custo, novos modelos de atendimento e soluções de financiamento da saúde.

Em Alimentação, prevaleceram iniciativas de apoio aos agricultores, tecnologias agrícolas, segurança alimentar, processamento de alimentos e fortalecimento das cadeias produtivas.

Na categoria Energia, as propostas concentraram-se em eficiência energética, armazenamento, energias renováveis descentralizadas, redes inteligentes e aplicações produtivas de energia.

Na área de Água, as iniciativas abordaram acesso e monitoramento de aquíferos, tratamento e reúso de águas residuais, dessalinização, gestão da qualidade da água e uso eficiente dos recursos hídricos.

Em Ação Climática, predominaram projetos voltados à adaptação às mudanças climáticas, fortalecimento da resiliência das comunidades, economia circular, redução de resíduos, soluções baseadas na natureza, conservação de recursos naturais e mitigação dos impactos climáticos.

Na categoria Escolas Secundárias Globais, os projetos liderados por estudantes concentraram-se em soluções integradas envolvendo energia renovável, filtragem de água, gestão de resíduos, produção de alimentos, biodiversidade e conscientização comunitária.

Com o encerramento das inscrições, o prêmio entra na fase de avaliação. As candidaturas passarão por análise independente e processo de diligência, seguidos pela avaliação de um comitê internacional de especialistas. Os vencedores serão escolhidos pelo júri em setembro de 2026.

O anúncio dos vencedores será feito durante a cerimônia de entrega do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, em 12 de janeiro de 2027.

Cada vencedor das categorias institucionais receberá 1 milhão de dólares. Seis escolas secundárias, representando diferentes regiões do mundo, receberão 150 mil de dólares cada para implementar ou ampliar seus projetos. Os finalistas das categorias institucionais receberão 150 mil de dólares, enquanto os finalistas da categoria de escolas secundárias receberão 25 mil de dólares.

Desde sua criação, o prêmio já beneficiou mais de 411 milhões de pessoas em todo o mundo por meio de seus 139 vencedores, consolidando-se como uma das principais plataformas globais de promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo.