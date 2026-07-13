ABU DHABI, 13 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (13) um telefonema do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis.

Os dois líderes discutiram a cooperação em diversos setores e formas de aprofundar a parceria estratégica abrangente entre os países. Também reafirmaram o compromisso de fortalecer essa parceria em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de seus povos.

A conversa abordou ainda temas regionais e internacionais de interesse comum, entre eles a situação no Oriente Médio, seus impactos sobre a segurança e a estabilidade da região e sobre a navegação internacional, além dos esforços em curso para enfrentar esses desafios.