Governante de Ras Al Khaimah recebe delegação do Banco Nacional do emirado e da Mastercard

RAS AL KHAIMAH, 13 de julho de 2026 (WAM) — O governante de Ras Al Khaimah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, recebeu em seu palácio, na Cidade Saqr bin Mohammed, uma delegação do Banco Nacional de Ras Al Khaimah (RAKBANK) e da Mastercard.

As conversas se concentraram na importância de desenvolver o setor de serviços financeiros, acompanhar a rápida evolução dos pagamentos digitais e das tecnologias financeiras e fortalecer parcerias estratégicas voltadas à inovação e à melhoria da experiência dos clientes.

Saud bin Saqr reafirmou o compromisso de Ras Al Khaimah de promover um ambiente de negócios competitivo e orientado pela inovação, capaz de atrair empresas globais de referência e consolidar parcerias estratégicas que contribuam para o crescimento econômico sustentável, apoiem o desenvolvimento de longo prazo do emirado e reforcem a posição dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais polos mundiais da economia digital.

Durante a reunião, o governante ainda acompanhou a assinatura de um novo acordo estratégico entre o RAKBANK e a Mastercard.