Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques iranianos contra Bahrein, Kuwait e Jordânia

ABU DHABI, 13 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques iranianos com mísseis e drones contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques representam uma violação flagrante da soberania dos três países e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, ao Kuwait e à Jordânia e reafirmou o apoio do país a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade dessas nações.