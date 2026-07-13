Presidente dos Emirados Árabes Unidos manifesta condolências ao emir do Qatar pela morte do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani

ABU DHABI, 13 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta segunda-feira (13) com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, a quem apresentou suas condolências pela morte de seu pai, o xeique Hamad bin Khalifa Al Thani.

Mohamed bin Zayed também manifestou pesar à família Al Thani e pediu a Deus que conceda misericórdia ao falecido e conforto e força a seus familiares.

O emir do Qatar agradeceu ao líder dos Emirados pelas condolências.