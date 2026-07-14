DOHA, 13 de julho de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, apresentou condolências nesta segunda-feira (13), em Doha, ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, pela morte de seu pai, o xeique Hamad bin Khalifa Al Thani.

Ammar bin Humaid Al Nuaimi manifestou suas condolências ao emir do Qatar, à família Al Thani e ao governo e ao povo do Qatar, além de pedir a Deus que conceda misericórdia ao falecido.

O príncipe herdeiro também transmitiu ao emir do Qatar as condolências do governante de Ajman e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi.

O presidente do Departamento de Turismo, Cultura e Mídia de Ajman, xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi; o membro do Conselho Executivo de Ajman, xeique Humaid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi; e o presidente do Departamento Digital de Ajman, xeique Rashid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi, também manifestaram condolências ao emir do Qatar.