Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informa que dois petroleiros do país foram atingidos por mísseis iranianos no estreito de Ormuz

ABU DHABI, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que os petroleiros Mombasa e Al Bahiyah foram atingidos por dois mísseis de cruzeiro iranianos enquanto navegavam pela rota sul do estreito de Ormuz, em águas territoriais de Omã.

O ataque matou um tripulante do Mombasa, um cidadão indiano, e deixou outros oito feridos, quatro deles em estado grave. Entre os feridos estão seis cidadãos indianos e dois ucranianos.

Os mísseis também provocaram incêndios a bordo das duas embarcações, causando danos materiais. As chamas já foram controladas.

O Ministério da Defesa condenou com veemência o ataque, classificando-o como uma grave violação do direito internacional e uma ameaça à segurança e à estabilidade da região. A pasta afirmou que os Emirados Árabes Unidos se reservam o pleno direito de responder à escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, sua população e seus residentes, preservando a soberania, a segurança, a estabilidade, os interesses nacionais e os ativos estratégicos do país.

O ministério acrescentou que permanece plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que está adotando todas as medidas necessárias para responder com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança e a estabilidade do país.

Por fim, a pasta orientou a população a buscar informações apenas em fontes oficiais e a não divulgar rumores nem informações não verificadas.