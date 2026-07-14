Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informa que dois petroleiros do país foram atingidos por mísseis iranianos no estreito de Ormuz

| 2 minutes read
Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informa que dois petroleiros do país foram atingidos por mísseis iranianos no estreito de Ormuz

ABU DHABI, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que os petroleiros Mombasa e Al Bahiyah foram atingidos por dois mísseis de cruzeiro iranianos enquanto navegavam pela rota sul do estreito de Ormuz, em águas territoriais de Omã.

O ataque matou um tripulante do Mombasa, um cidadão indiano, e deixou outros oito feridos, quatro deles em estado grave. Entre os feridos estão seis cidadãos indianos e dois ucranianos.

Os mísseis também provocaram incêndios a bordo das duas embarcações, causando danos materiais. As chamas já foram controladas.

O Ministério da Defesa condenou com veemência o ataque, classificando-o como uma grave violação do direito internacional e uma ameaça à segurança e à estabilidade da região. A pasta afirmou que os Emirados Árabes Unidos se reservam o pleno direito de responder à escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, sua população e seus residentes, preservando a soberania, a segurança, a estabilidade, os interesses nacionais e os ativos estratégicos do país.

O ministério acrescentou que permanece plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que está adotando todas as medidas necessárias para responder com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança e a estabilidade do país.

Por fim, a pasta orientou a população a buscar informações apenas em fontes oficiais e a não divulgar rumores nem informações não verificadas.