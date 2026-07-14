ABU DHABI, 14 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques iranianos contra os petroleiros Mombasa e Al Bahiyah, atingidos por dois mísseis de cruzeiro iranianos enquanto navegavam pela rota marítima ao sul do estreito de Ormuz, em águas territoriais de Omã.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque resultou na morte de um cidadão indiano e deixou oito feridos, quatro deles em estado grave. Entre os feridos estão seis cidadãos indianos e dois ucranianos. O ministério apresentou condolências à família da vítima e à Índia, além de desejar rápida recuperação aos feridos.

O ministério ressaltou que o ataque iraniano representa uma violação flagrante da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou a obstrução das rotas marítimas internacionais.

Também afirmou que atacar embarcações comerciais e utilizar o estreito de Ormuz como instrumento de coerção ou chantagem econômica configura um ato de pirataria e representa uma ameaça direta à estabilidade da região, de seus povos e à segurança energética global.

Os Emirados Árabes Unidos defenderam que o Irã interrompa esses ataques não provocados, cumpra integralmente um cessar-fogo imediato e promova a reabertura completa e incondicional do estreito de Ormuz, a fim de preservar a segurança regional e manter a estabilidade da economia e do comércio mundiais.