Secretário-geral do CCG condena ataque iraniano contra petroleiros dos Emirados Árabes Unidos

RIADE, 14 de julho de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, condenou com veemência o ataque iraniano contra os petroleiros Mombasa e Al Bahiyah, dos Emirados Árabes Unidos, que resultou na morte de um tripulante e deixou vários feridos.

Albudaiwi afirmou que o ataque terrorista representa uma violação flagrante dos princípios do direito internacional e das normas que regem a liberdade de navegação marítima. "O ataque também constitui uma violação explícita da Resolução 2817 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), que ressalta a necessidade de proteger a navegação internacional e de não atacar embarcações comerciais nem colocar em risco as rotas marítimas", disse..

O secretário-geral reiterou que o CCG está ao lado dos Emirados Árabes Unidos e apoia todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, sua soberania e a integridade de suas instalações e interesses vitais.

Albudaiwi também conclamou a comunidade internacional, em especial o Conselho de Segurança da ONU, a cumprir suas responsabilidades legais e morais e adotar uma posição firme e dissuasória diante dos repetidos ataques iranianos, de modo a assegurar sua interrupção imediata, responsabilizar os autores, garantir a liberdade da navegação internacional e preservar a segurança e a estabilidade da região, além da economia mundial. Concluiu manifestando condolências à família da vítima, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos.