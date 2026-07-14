Ministério do Interior revisa planos de resposta a emergências e gestão de crises

DUBAI, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Comitê Permanente de Assuntos Operacionais e a Equipe Federal de Avaliação de Prontidão realizaram uma reunião conjunta de coordenação, presidida pelo brigadeiro Salem Al Habsi, diretor-geral adjunto de Operações Centrais Federais. O encontro, na Academia de Polícia de Dubai, reuniu integrantes do comitê, gestores das áreas de operações e de gerenciamento de crises, além de oficiais.

Os participantes avaliaram os planos de segurança, as estratégias de continuidade das atividades e o sistema federal de avaliação da capacidade de resposta. Também discutiram a realização de exercícios e simulações, além do uso de tecnologias, sistemas inteligentes e ferramentas de inteligência artificial para aprimorar a preparação das equipes, aperfeiçoar a previsão de riscos, ampliar a capacidade de análise de dados e apoiar a tomada de decisões em situações críticas.

O grupo também destacou a importância de alinhar essas iniciativas à estratégia do governo para transformação digital e inovação, reforçando a integração entre os órgãos envolvidos e ampliando a capacidade de resposta a emergências e crises.

Segundo o Ministério do Interior, a reunião integra os esforços para fortalecer a estrutura de segurança e manter as equipes em condições de responder rapidamente a diferentes ocorrências, contribuindo para a proteção da sociedade em conformidade com padrões internacionais.