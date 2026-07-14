Transações imobiliárias em Ajman passam de US$ 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2026

AJMAN, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman registrou 6.815 transações imobiliárias que movimentaram cerca de 2,9 bilhões de dólares (10,8 bilhões de dirhams) no primeiro semestre de 2026, segundo dados divulgados pelo Índice Imobiliário de Ajman.

O diretor-geral do departamento, Omar bin Omair Al Muhairi, informou que 5.435 operações de compra e venda foram realizadas no período, movimentando cerca de 2,1 bilhões de dólares (7,64 bilhões de dirhams).

A maior venda foi registrada na região de Al Amera, no valor de cerca de 59 milhões de dólares (215 milhões de dirhams).

Al Muhairi acrescentou que foram registradas 969 operações de hipoteca, que totalizaram mais de 510 milhões de dólares (1,88 bilhão de dirhams). A maior delas, no valor de cerca de 34 milhões de dólares (AED 123,5 milhões de dirhams), foi registrada na região de Liwara 1.

Segundo o diretor-geral, o mercado imobiliário de Ajman manteve o desempenho positivo, refletindo a solidez do setor e a diversidade de oportunidades de investimento no emirado.

A autoridade destacou que o segmento imobiliário continua desempenhando papel central no crescimento econômico de Ajman e mantém um ritmo consistente de expansão, reforçando a posição do emirado como um importante destino para investimentos e um mercado promissor.

Al Muhairi informou ainda que o empreendimento Emirates City liderou o ranking dos projetos com maior volume de negociações, à frente de City Towers e Ajman One. Entre os bairros, Al Helio 2 ocupou a primeira posição, seguido por Al Helio 1 e Al Zahia.