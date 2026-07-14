Bahrein condena ataque iraniano contra petroleiros dos Emirados Árabes Unidos no estreito de Ormuz

MANAMA, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Bahrein condenou com veemência o ataque que classificou de terrorista com mísseis de cruzeiro lançado pelo Irã contra os petroleiros Mombasa e Al Bahiyah, dos Emirados Árabes Unidos, em águas territoriais de Omã, no estreito de Ormuz. O ataque matou um tripulante indiano e deixou outros feridos.

Em nota divulgada pela agência oficial Bahrain News Agency (BNA), o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque representa uma escalada perigosa e viola o direito internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU.

A pasta reiterou a total solidariedade do Bahrein aos Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas legítimas adotadas pelo país para proteger sua segurança, sua soberania e seus interesses vitais.

O ministério também manifestou condolências à família da vítima e à Índia, além de desejar rápida recuperação aos feridos.