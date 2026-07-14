Kuwait condena ataque iraniano contra petroleiros dos Emirados Árabes Unidos no estreito de Ormuz

KUWAIT, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Kuwait condenou com veemência o ataque iraniano contra dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos enquanto navegavam pelo estreito de Ormuz. O ataque resultou na morte de um tripulante e deixou vários feridos.

Em nota divulgada pela agência oficial Kuwait News Agency (KUNA), o Ministério das Relações Exteriores classificou a ofensiva como uma violação flagrante do direito internacional e da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, além de destacar que ela representa uma ameaça direta à segurança da navegação e ao abastecimento mundial de energia.

A pasta reiterou a total solidariedade do Kuwait aos Emirados Árabes Unidos e reafirmou o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança. O ministério também defendeu a interrupção imediata de todas as ações de escalada e o respeito ao direito internacional, de forma a garantir a liberdade de navegação.