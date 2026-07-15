Ouro e prata recuam

ABU DHABI, 15 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do ouro caíram nesta quarta-feira (15), depois de avançarem mais de 2% na sessão anterior, em meio a preocupações de que a alta do petróleo pressione a inflação e aumente as incertezas sobre os próximos passos da política de juros dos Estados Unidos.

Por volta das 4h43 GMT, o ouro à vista recuava 0,6%, para 4.028,43 dólares por onça. Os contratos futuros do metal para entrega em agosto registravam queda de 0,8%, para 4.035,50 dólares.

Na terça-feira (14), o ouro chegou a subir mais de 2%, alcançando 4.100,49 dólares por onça, após se recuperar da mínima em duas semanas.

Entre os demais metais preciosos, a prata à vista caía 0,5%, para 58,35 dólares por onça. A platina recuava 0,1%, para 1.629,89 dólares, enquanto o paládio perdia 0,2%, para 1.302,10 dólares